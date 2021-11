NEWS RELEASE

For Immediate Release: Nov. 4, 2021

Dallas ISD offers vaccine for ages 5 to 11, mask protocol remains Editor's note: Spanish release included below DALLAS — Dallas County recently lowered the COVID-19 risk level from red to orange as cases continue to decrease in our area. This week, the FDA released an approved vaccine available for children ages 5 to 11.



The district is partnering with various organizations to operate a series of vaccine clinics at various elementary schools, set to begin later this month.



Once students are fully vaccinated, there is a 6- to 8-week period before immunity is achieved. We understand the approaching holiday season is one of the highest transmission periods for virus spread.



As such, we are excited to offer a series of COVID-19 Vaccination Clinics for ages 5 and up on a rotating basis this school year.



The following seven clinics will be held from 9:30 a.m. to 1:30 p.m., on Saturday, Nov. 20, for the first dose, and Saturday, Dec. 11, for the second dose: David G. Burnet Elementary School; 3200 Kinkaid Drive, Dallas, TX 75220

2425 Pine St., Dallas, TX 75215 Solar Preparatory School for Girls; 2617 N Henderson Ave., Dallas, TX 75206 Mask protocol remains

Data shows our mask requirement has helped keep the percentage of positive cases down, and Dallas ISD is one of the districts with the lowest transmission rates compared to districts without one. For now, we will continue the mask protocol for students, staff and visitors inside facilities. However, the district will continue to monitor data and reassess in mid-December.



The safety of our students and staff remains our highest priority, and we will continue working closely with Dallas County Health and Human Services to reassess should the threat level continue to decrease or rise again.







Spanish release Dallas ISD ofrece vacunas para niños de entre 5 y 11 años, mantiene el protocolo sobre uso de cubrebocas DALLAS — A medida que los casos de COVID-19 en nuestra área han seguido disminuyendo, el condado de Dallas recientemente redujo el nivel de riesgo de COVID-19 de rojo a naranja. Esta semana, la FDA aprobó para su uso una vacuna para niños de 5 a 11 años.



El distrito está trabajando con varias organizaciones para coordinar eventos de vacunación en varias escuelas primarias, que comenzarán a finales de este mes.



Una vez que los estudiantes estén completamente vacunados, hay que esperar un período de 6 a 8 semanas antes de alcanzar la inmunidad. Entendemos que la próxima temporada de fiestas es uno de los períodos de mayor transmisión del virus.



Por ello, estamos contentos de ofrecer eventos de vacunación contra el COVID-19 para estudiantes de 5 años en adelante, los cuales se llevarán a cabo de forma rotativa este año escolar.



Los siguientes eventos se llevarán a cabo de 9:30 a.m. a 1:30 p.m., el sábado, 20 de noviembre, para la primera dosis y el sábado, 11 de diciembre, para la segunda dosis: David G. Burnet Elementary School; 3200 Kinkaid Drive, Dallas, TX 75220

2425 Pine St., Dallas, TX 75215 Solar Preparatory School for Girls; 2617 N Henderson Ave., Dallas, TX 75206 Se mantiene el uso obligatorio de cubrebocas

Los datos muestran que el requisito sobre el uso del cubrebocas ha ayudado a mantener bajo el porcentaje de casos positivos, y Dallas ISD es uno de los distritos escolares con las tasas de transmisión más bajas en comparación con los distritos sin este requisito. Por ahora, continuaremos con el protocolo sobre el uso de cubrebocas para estudiantes, personal y visitantes dentro de nuestras instalaciones. Sin embargo, el distrito dará seguimiento a los datos y reevaluará este requisito a mediados de diciembre.



La salud de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra prioridad, y continuaremos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Dallas para volver a evaluar en caso de que el nivel de riesgo disminuya o vuelva a aumentar. -30-